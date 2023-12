L’associazione 'Noi per Voi APS', con il patrocinio del Comune di Magnago – Assessorato alle Politiche Sociali - presenta 'Babbo Natale a casa tua'.

L’associazione 'Noi per Voi APS', con il patrocinio del Comune di Magnago – Assessorato alle Politiche Sociali - presenta 'Babbo Natale a casa tua'. Proprio così: sabato 16 dicembre Babbo Natale accompagnato dai suoi elfi verrà alla porta di casa tua per ritirare la letterina e porterà una piccola sorpresa per grandi e piccoli. Prenota la tua visita entro il 10 dicembre chiamando la segreteria di Babbo Natale al 351/3353274.

