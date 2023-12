Domotica e autonomia delle persone con disabilità

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale in partnership con LIUC – Università Cattaneo promuove un workshop nell’ambito del quale saranno presentati gli esiti del Progetto domotica per le autonomie delle persone con disabilità.

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale in partnership con LIUC – Università Cattaneo promuove un workshop nell’ambito del quale saranno presentati gli esiti del Progetto domotica per le autonomie delle persone con disabilità. L'appuntamento è per martedì 5 dicembre alle 17.30. Il progetto ha previsto l’istituzione di un bando per un assegno di ricerca destinato allo sviluppo e al test di nuove soluzioni domotiche e tecnologiche per una casa dove vivono persone con disabilità

