L'arte sa essere non solo slancio di creatività ma anche veicolo di inserimento e coinvolgimento sociale. L'occasione per comprenderlo è offerta da una mostra dal titolo "Mi conosci?" che partirà sabato 2 dicembre al Polo Catarabbia di piazza Unità d'Italia in Canegrate. "La mostra- spiegano gli organizzatori dell'Azienda Sociale del Legnanese Sole - verte sulle opere artistiche realizzate nel percorso sull'identità e le relazioni all'interno del laboratorio di arteterapia del CSE Città del Sole di Canegrate. Lo spazio espositivo si potrà visitare martedì 5 e 6 mercoledì 6 dicembre negli orari di apertura della biblioteca Giacomo Bassi, nel primo caso tra 10 e 12 e tra 15.30 e 18.30, nel secondo dalle 15.30 alle 18.30.

