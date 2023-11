'Galà d'autunno' di ginnastica

Sarà un momento di grande festa, ma anche di preparazione a un appuntamento importante. La Ginnastica Rho Cornaredo propone per sabato 25 e domenica 26 novembre al Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo il "Galà d'autunno".

Sarà un momento di grande festa, ma anche di preparazione a un appuntamento importante. La Ginnastica Rho Cornaredo propone per sabato 25 e domenica 26 novembre al Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo il "Galà d'autunno". "Si tratta - spiegano gli organizzatori - di una gara spettacolo propedeutica alla preparazione alle finali nazionali silver di Rimini che si terranno a dicembre". Il Galà si svolgerà sabato dalle 14 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20. Le due serate vedranno in gara 215 ginnaste appartenenti a varie categorie, dalle classi 2015 alle senior. "Sarà - spiega la Ginnastica Rho Cornaredo in una nota- l'ultima occasione per le ginnaste del settore Silver di portare in pedana i loro esercizi individuali e di rappresentativa prima della Ginnastica in festa Winter edifton che si svolgerà a Rimini in dicembre".

