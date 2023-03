Alla sua seconda edizione, promette un ampio coinvolgimento. Torna la "Curnarè Insema" , evento ludico podistico in programma domenica 28 marzo a Cornaredo. La rassegna avrà una partenza libera dei concorrrenti tra le 8 e le 9 e il suo punto di ritrovo sarà il centro sportivo "Sandro Pertini". Lo spirito della gara non è quello della competitività ma dell'aggregazione. Un premio sarà invece attribuito ai gruppi maggiormente numerosi. I partecipanti potranno misurarsi su una distanza di 8, 15 o 21 chilometri.

