Tutti insieme. Per correre e vivere un momento di convivialità. Senza spirito di competizione, ma con profonda condivisione. Domenica 24 marzo a partire dalle 8 è in programma la manifestazione 'Curnarè Insema', organizzata dall'Amministrazione comunale di Cornaredo, Podisti per Caso e Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti. Il programma prevede tre percorsi da 8,15 e 21 chilometri sul territorio comunale con percorsi che, spiegano gli organizzatori, "Faranno apprezzare ai partecipanti le bellezze artistiche e naturali del territorio, dai fontanili alle antiche Chiese presenti a Cornaredo e San Pietro all'Olmo". I partecipanti si ritroveranno al Centro sportivo Sandro Pertini di via dello Sport 70 con partenza libera sino alle 9. Le iscrizioni dei gruppi sono ammesse sino alle 17 di sabato 23 marzo inviando una email all'indirizzo podistipercasocornaredo [at] gmail [dot] com.

