Panchina rossa all'ingresso dell'ospedale

Il CASD, Centro Ascolto e Soccorso Donna dell'ospedale San Carlo con la Direzione Aziendale dell'ASST Santi Paolo e Carlo, collocheranno, all'ingresso dell'ospedale San Carlo la panchina rossa, simbolo per dire no alla violenza e per veicolare i contatti di chi può aiutare le donne vittime di violenza. La panchina rossa dell'ospedale San Carlo sarà dedicata a Rosanna Belvisi, vittima di violenza psicologica e fisica. Durante l'evento ci sarà 1 minuto di rumore in memoria di tutte le vittime di femminicidio. L'appuntamento, 'Non solo il 25 novembre', è in programma givoedì 23 novembre alle 11.30.

