Moto che fa bene: in sella con Vanni Oddera

Vivere l'emozione di salire in sella a una moto. Martedì 3 maggio dalle 11, piazza Città di Lombardia, farà da sfondo alle manovre acrobatiche di Vanni Oddera che coinvolgerà anche ragazzi e bambini con disabilità. L'iniziativa è dedicata, appunto, ai bimbi che hanno bisogni speciali e che attraverso il progetto Mototerapia possono provare l'emozione di salire in sella a una moto e vivere un'esperienza emozionante.

Mototerapia è un progetto di recupero e sostegno dedicato ai ragazzi disabili che nasce nel 2009 dall’idea di Vanni Oddera, pilota di motocross freestyle.

Attraverso la Mototerapia, Vanni Oddera condivide la sua grande passione per la motocross acrobatica insieme a bambini disabili, portatori di handicap, malati oncologici e persone in carrozzella, che possono così provare, insieme a lui, l’euforia di stare in sella. Il suo motto è: “Se si salta da soli è solo un sogno, se si salta insieme è la vita che inizia davvero”.

Dal 2009 ad oggi oltre 40.000 ragazzi hanno preso parte al progetto di Mototerapia, grazie a 60 tappe all’anno in tutto il mondo.

