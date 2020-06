Estate Infanzia: costi più bassi

Centro estivo: retta ancora più ridotta rispetto a prima per i bimbi della scuola dell'Infanzia. Ad annunciarlo è il sindaco: "Per il full-time è di 100 euro, per il part-time 50".

Centro estivo: costi ulteriormente ridotti per i bambini della scuola dell'Infanzia. "Una bellissima notizia - dice il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello - Insieme all'Ente Morale, infatti, siamo riusciti a trovare un ottimo accordo che ci permette di ridurre ancora di più le rette. Nello specifico, dai 120 euro per il full-time si passerà, ora, a 100 euro, mentre per il part-time da 65 a 50 euro. Un'altra importante e fondamentale riduzione per i nostri bambini: siamo davvero soddisfatti e, in tale senso, voglio ringraziare don Piero e don Giacomo, l'Ente Morale e tutti coloro che, fin da subito, hanno lavorato per arrivare a questo significativo risultato".

