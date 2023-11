25 novembre, “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”: in sala consiliare a San Giorgio su Legnano l'iniziativa ''Ma dov'è il tuo amore?'.

Il 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” sancita dall'Assemblea Generale delle Nazioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e creare maggiore consapevolezza sul tema della tutela delle donne vittime di violenza. Gli Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali di San Giorgio su Legnano ricordano questa importante ricorrenza proponendo una serata di letture e canzoni organizzata dall'Associazione Culturale Città Invisibili e dalla locale Sezione 25 Aprile dell'ANPI. 'Ma dov'è il tuo amore?', questo il titolo dell'appuntamento in programma in sala consiliare alle 21. Parteciperà Antonio Marco Turconi.

