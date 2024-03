'Capacity Lab'

Cooperativa Elaborando e Associazione Hakuna Matata, grazie al sostegno di Fondazione Ticino Olona e delle le associazioni di San Giorgio Su Legnano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, hanno avviato la sperimentazione di un progetto a sostegno di minori con disturbi specifici dell'apprendimento e dei loro genitori.

Cooperativa Elaborando e Associazione Hakuna Matata, grazie al sostegno di Fondazione Ticino Olona e delle le associazioni di San Giorgio Su Legnano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, hanno avviato la sperimentazione di un progetto a sostegno di minori con disturbi specifici dell'apprendimento e dei loro genitori. Al momento è in fase di avvio il progetto di supporto al metodo di studio, rivolto a due gruppi di ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado. Questa settimana incomincia anche un percorso di supporto ai genitori. Cooperativa Elaborando mette a disposizione due pedagogisti per quattro mattinate, nelle quali insieme ai genitori si discuterà relativamente ad alcune tematiche, con un approccio partecipativo. Le date e le tematiche affrontate sono le seguenti: 16 marzo - Le fatiche a scuola; 6 aprile - Come posso aiutare?; 4 maggio - "Il metodo di studio"; 25 maggio - La motivazione. Gli incontri si svolgeranno dalle 10 alle 12 presso il Comune di San Giorgio su Legnano. Per poter sostenere il progetto, si richiede ai partecipanti un'offerta di 15 euro. Per prenotarsi è necessario registrarsi al link https://forms.gle/bYwKdBLL5oUo91iX9.

