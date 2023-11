"Diverso è bello!"... Musical insieme!

Grande successo per giovani e volontari della Comunità in Binda con la nuova opera. Oltre 80 tra ragazzi e adulti che si sono adoperati per una bellissima rappresentazione legata al musical 'Hairspray'.

Un musical realizzato da ragazzi e adulti è molto più del mettere in scena una rappresentazione. Diviene un’occasione per far amicizia, creare legami, imparare a mettersi in gioco, condividere talenti e capacità (dal canto al ballo, dalla recitazione alla parte tecnica). Ecco allora che il valore di una rappresentazione scenica diviene davvero una grande occasione per costruire nuovi percorsi. Hairspray, messo in scena dalla Comunità in Binda, è il divertente Musical ambientato negli anni ‘60 che punta sulla rivalsa dei diversi e sull’integrazione razziale. Lo spettacolo mette in luce la presa di coscienza e le lotte portate avanti, allora come adesso, dalle minoranze, o da quelle parti più deboli della società, ponendo al centro della storia, i sogni di Tracy dalla sua mamma Edna, entrambe taglie forti, e per questo discriminate. Un musical ispirato al film del 1988 ‘Grasso è bello’ e racconta di Tracy, una ragazza sovrappeso che sogna di ballare in un programma TV della sua città, Baltimora. Lo spettacolo ha debuttato a Broadway nel 2002 ed è rimasto in scena per 2642 repliche fino al 4 gennaio 2009. “Grazie ragazzi, perché queste sere ci avete fatto emozionare. Siete stati capaci di creare qualcosa di grande! - ha commentato il vicario parrocchiale don Matteo Garzon - Sono state queste le parole con cui ho ringraziato tutto il cast del musical, al termine delle due serate. Sono stati capaci di pensare in grande, di avere la cura dei dettagli, di riunire fasce d’età diverse, con un unico grande obbiettivo: fare qualcosa di bello insieme. E allora cos’altro avrei potuto dirgli? Ringraziarli per averci creduto, per avermi reso parte di questo loro progetto, e che sono stati un grande esempio. Sempre in quella occasione ho aggiunto – e lo ribadisco ancora – sono stati l’immagine vivente di come deve essere una comunità: tenere insieme persone di età diverse, con carismi e talenti diversi, che lavorano e camminano insieme verso un obbiettivo comune. Dove ciascuno è chiamato a fare la propria parte, e nessuno viene lasciato da parte. Grazie ragazzi! Siete stati grandi!”. C'è un ritmo che non puoi arrestare, è quello di cuori che battono per la passione ed è un ritmo contagioso…è quanto è successo con il gruppo From now on: un'intuizione è diventata sogno e poi il sogno si è fatto il progetto e il progetto si è nutrito di impegno, passione, coraggio, perseveranza, capacità di guardare all'altro con meraviglia e far crescere insieme i talent…quella che è andata in scena sabato e domenica con Hairspray è stata una comunità che ha saputo coinvolgere e contagiare, proporre con leggerezza domande importanti, dire che nella vita nulla ha senso e colore senza amore - ha commentato suor Marta Galbiati - Il cuore si riempie allora di gratitudine per questi giovani che hanno saputo sognare, per questi adulti che li hanno aiutati a costruire mattoni per i loro sogni, per il lievito buono che ancora una volta è stato donato alla nostra comunità”.

