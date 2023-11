Consulta giovani e Centro giovani di Cornaredo con comune e cooperativa Koinè propongono per giovedì 30 novembre alle 21 all'auditorium la Filanda di piazza libertà una serata dal titolo 'Tanto succede sempre agli altri'.

Insieme per promuovere il valore della legalità. Consulta giovani e Centro giovani di Cornaredo con comune e cooperativa Koinè propongono per giovedì 30 novembre alle 21 all'auditorium la Filanda di piazza libertà una serata dal titolo 'Tanto succede sempre agli altri'. Avvalendosi della partecipazione di alcuni ospiti illustri, i ragazzi, come spiegano i promotori dell'iniziativa "guideranno i cittadini in un viaggio tra legalità, giustizia e voglia di verità". Parteciperanno alla serata Paola Caccia, figlia del procuratore capo assassinato nel 1983 a Torino, Angelo Re, sopravvissuto all'attentato di via Palestro a Milano, Fabio Repici, avvocato penalista difensore delle famiglie vittime di mafia, Stefano Mormile, fratello di un educatore ucciso e Salvatore Borsellino, fratello di Paolo ucciso dalla mafia in un attentato a via D'Amelio il 19 luglio 1992.

