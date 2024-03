D'Urbano (Centrodestra) verso il voto

Il Centrosinistra ha scelto Mario Barlocchi. Il Centrodestra punterà, invece, su Corrado D'Urbano. Si va definendo il panorama dei candidati sindaco a Cornaredo in procinto di concorrere per raccogliere l'eredità di Yuri Santagostino.

Il Centrosinistra ha scelto Mario Barlocchi. Il Centrodestra punterà, invece, su Corrado D'Urbano. Si va definendo il panorama dei candidati sindaco a Cornaredo in procinto di concorrere per raccogliere l'eredità di Yuri Santagostino. Parlando della sua candidatura alle prossime amministrative, D'Urbano ha affermato in una nota di perseguire l'obiettivo di "Rianimare la nostra Cornaredo, una città con grandi potenzialità che viene da anni difficili culminati nelle dimissioni del sindaco e nel conseguente commissariamento". Santagostino ha lasciato l'incarico di primo cittadino per diventare presidente prima del gruppo Cap e ora di Confservizi Lombardia. "Punti cardine del programma - spiega D'Urbano, medico ora in pensione - saranno i servizi alla persona, la cura e la tutela del territorio,la sicurezza e la cultura, in linea generale, ogni azione sarà imperniata ad avere una città a misura di famiglia, inclusiva, dinamica e orientata al futuro".

