Al pronto soccorso pediatrico è dedicata una serata in programma venerdì 10 maggio alle 20.45 nella sala civica di piazza Carroccio di Villa Cortese.

Un attimo di distrazione, un piccolo oggetto inghiottito e andato per traverso e può verificarsi una tragedia. Tanto più inquietante se si pensa che potrebbe coinvolgere bambini. Al pronto soccorso pediatrico è dedicata una serata in programma venerdì 10 maggio alle 20.45 nella sala civica di piazza Carroccio di Villa Cortese. Si tratta di una serata che verterà sulle nozioni di primo soccorso e sui comportamenti da adottare o non adottare per prestarlo. "La serata - spiegano gli organizzatori - è rivolta a tutti coloro che trascorrono del tempo a contatto con i più piccoli e vogliono imparare a gestire le piccole e grandi emergenze, dai genitori ai nonni agli insegnanti". L'iniziativa è stata organizzata con l'ausilio di Azzurra Soccorso e si inquadra nella serie di attività collegate all'Officina del benessere.

