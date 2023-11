Fondazione Comunità Novarese per la palestrina

Dal 2014, la Parrocchia Maria Vergine Assunta di Trecate propone il progetto educativo Sport e Famiglia, con l’obiettivo di restituire all’Oratorio il suo ruolo formativo, educativo e di intrattenimento, facendone un importante centro di aggregazione giovanile a partire dalla capacità dello sport di favorire le relazioni tra pari e, di conseguenza, contrastare l'isolamento.

Dal 2014, la Parrocchia Maria Vergine Assunta di Trecate propone il progetto educativo Sport e Famiglia, con l’obiettivo di restituire all’Oratorio il suo ruolo formativo, educativo e di intrattenimento, facendone un importante centro di aggregazione giovanile a partire dalla capacità dello sport di favorire le relazioni tra pari e, di conseguenza, contrastare l'isolamento.

Dopo aver inaugurato nel 2015 il campo da calcio a cinque in erba sintetica e aver completato nel 2016 La Balena, (struttura polivalente in grado di ospitare attività, aggregative e formative), la Parrocchia si propone, ora, di intervenire sullo spazio denominato Palestrina, collocato al piano rialzato dell’edificio adiacente all’ex oratorio femminile. Attualmente utilizzato per attività di intrattenimento dedicate ai bambini, lo spazio presenta diverse carenze strutturali. Una volta completato il suo recupero funzionale, sarà possibile metterlo a disposizione della comunità, per la realizzazione di momenti aggregativi e conviviali che necessitino di spazi al chiuso, oltre che per l’organizzazione di conferenze, incontri di formazione e attività educative.

La Fondazione Comunità Novarese onlus crede nell’iniziativa e ha scelto di sostenerla con un contributo e con l’attivazione di una campagna di raccolta fondi. Nello specifico, la Parrocchia ha partecipato al Bando “Cooperare – Luoghi di vita” e FCN ha ritenuto il progetto meritevole di contributo, scelto di intervenire con un sostegno di 40.000 euro.

“Il nostro Oratorio San Giuseppe – commenta il parroco Don Ettore Maddalena - è una sorta di puzzle che si sta componendo nel rinnovamento. Diventa ora necessario mettere mano alla “palestrina”, luogo sempre più amato e importante per le molteplici attività che in essa si svolgono. Si tratta dell’unico grande locale che si affaccia sul cortile e diventa ambiente vitale per tante occasioni aggregative e sportive. Dobbiamo dare a questo spazio una veste più decorosa e accogliente, garantendo maggior sicurezza ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, che sempre più numerose si accostano alla vita oratoriana. Spero che la comunità comprenda il valore di questo progetto e si attivi per sostenerlo”.

Gli interventi che si susseguiranno: realizzazione di una nuova porta di ingresso laterale; sostituzione del portone in ferro sotto al canestro con un nuovo serramento metallico munito di maniglioni antipanico; sostituzione della porta in legno (lato cappella) con una porta tagliafuoco corredata di maniglione antipanico con apertura a spinta verso l’esterno; revisione di tutti i serramenti esterni; rifacimento dell’impianto di illuminazione; adeguamento dell’impianto di riscaldamento; nuova pavimentazione sportiva certificata FIBA tipo vinilsport indoor PVC; sostituzione del rivestimento perimetrale con protezioni murali antitrauma; tracciamento di due campi da gioco per pallavolo e pallacanestro; tinteggiatura delle pareti.

“La Fondazione ha scelto di sostenere questo progetto - commenta il Presidente di Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi – perché crediamo fortemente sia fondamentale dare valore a quei contesti che, in città, generano vita di comunità. L’Oratorio e, di conseguenza, la sua Palestrina, sono luoghi in cui nascono e crescono relazioni ed è, quindi, importante che siano spazi sicuri e piacevoli dove i giovani possono trascorrere del tempo condiviso. Soprattutto, oggi, a seguito della pandemia che per lungo tempo ha tenuto i ragazzi e le ragazze chiusi in casa, lontani gli uni dagli altri, portando a conseguenze negative che sono state più volte e in più contesti sottolineate, la Fondazione riconosce il merito di progetti come quello della Parrocchia Maria Vergine Assunta in cui i giovani e una loro vita sociale condita da valori positivi, sono posti al centro”.

Chiunque può contribuire al progetto attraverso questi strumenti:

BOLLETTINO POSTALE

conto corrente n. 18205146 intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus

BANCOPOSTA

codice IBAN IT63 T0760110100000018205146

a favore della Fondazione Comunità Novarese onlus

CONTO PAYPAL intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus

all’indirizzo mail HYPERLINK "mailto:donare [at] fondazionenovarese [dot] it"donare [at] fondazionenovarese [dot] it

Ricordando sempre di indicare nella causale “Sport e Famiglia – Palestrina Trecate”.

