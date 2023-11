Per un ambiente che sia più verde e salutare. Piccole e semplici gesti, allora, come quello che si farà il prossimo 19 novembre al parco vivaio di via Zaccagnini a Magnago.

Per un ambiente che sia più verde e salutare. Piccole e semplici gesti, allora, come quello che si farà il prossimo 19 novembre al parco vivaio di via Zaccagnini a Magnago. 'Piantamole insieme', questo il titolo dell'iniziativa, appunto prenotando le piantine messe a disposizione dal Comune, poi verranno piantumate durante la mattinata di domenica. L'evento è aperto a tutti e per informazioni e per la prenotazione 347/2952398.

