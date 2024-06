Un'affascinante escursione al crepuscolo, accompagnati da una guida ambientale escursionistica. Un'esperienza immersiva nella natura, per scoprire i suoni e le atmosfere della sera nel parco.

Un'affascinante escursione al crepuscolo, accompagnati da una guida ambientale escursionistica. Un'esperienza immersiva nella natura, per scoprire i suoni e le atmosfere della sera nel parco. È l'iniziativa 'I suoni del crepuscolo nel parco', organizzata dal Comune di Magnago e da Legambiente BustoVerde, con il patrocinio del PLIS delle Roggie. L'appuntamento, gratuito (massimo 25 partecipantoi) è in programma sabato 22 giugno alle 20 (ritrovo in via Gobetti). Per prenotazioni: valentina [dot] anello [at] avventurasullegambe [dot] com oppure chiamare 339/5638715 (indicare nominativo e recapito telefonico). La durata è di circa 2 ore e 30 minuti, indossare abbigliamento e scarpe adeguate ed è consigliato portare una torcia.

