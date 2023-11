Panchina rosa al parco Sciaredo

Una panchina rosa, donata dalla Protezione civile, al parco Sciaredo di Castano. L'inaugurazione domenica 12 novembre alle 11.30.

Per ricordare l'importanza della prevenzione e sensibilizzare tutte le donne a prendersi cura della propria salute e in memoria di Gabriella Baggini, consigliera comunale e capogruppo di maggioranza in consiglio a Castano scomparsa nelle scorse settimane. Una panchina rosa, donata dalla Protezione civile, al parco Sciaredo di Castano. L'inaugurazione domenica 12 novembre alle 11.30, organizzata dall'associazione 'Cuore di Donna', con il Comune e appunto la Prociv.

