'BibliotecheinGioco'

Sabato 18 novembre si terrà 'Biblioteche in gioco', un convegno dedicato al ruolo del gioco in biblioteca, all'interno della nuova manifestazione sul gioco in scatola 'ENTRAinGIOCO', organizzata da Assogiocattoli. L'appuntamento è alle 10.30 presso la Sala Gioco per sempre, Superstudio Maxi, via Moncucco Milano.

