BookCity Milano 2024 si terrà dall’11 al 17 novembre. Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO.

BookCity Milano 2024 si terrà dall’11 al 17 novembre. Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, da AIE – Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio del Ministero della cultura. BookCity Milano allarga ulteriormente i propri confini e raggiunge anche Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia.1597 eventi con oltre 3000 protagonisti e più di 400 volontari, 70 librerie, oltre 50 biblioteche (di cui 17 di condominio) e 339 sedi che ospitano gli incontri della manifestazione.

BookCity Milano 2024 è sostenuta da Intesa Sanpaolo (main partner), Esselunga (premium partner), con la collaborazione di Fondazione Cariplo e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Partecipano inoltre Recordati, Galleria Campari, Pirelli, Fondazione Fiera Milano, Gruppo San Donato, Burgo Group, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Enel, Federazione Carta e Grafica, Comieco, Messaggerie Libri SpA, Fondazione AEM. Sono media partner dell’edizione 2024 di BookCity Milano: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, Rai Radio2, Rai Radio3, Rai Pubblica utilità, Feltrinelli Librerie, Giornale della Libreria, ilLibraio.it e Scomodo.

In un momento storico in cui il drammatico tema della guerra si impone con sempre maggiore urgenza, il focus tematico di BCM24 sarà Guerra e Pace, argomento che ha sempre impegnato la letteratura nelle sue varie forme, nello sforzo di offrire uno strumento per leggere i conflitti. In questo contesto si inserisce la proposta di BookCity agli editori di dedicare una serie di eventi a Guerra e Pace, nella convinzione che i libri abbiano sempre avuto un ruolo nel comprendere il passato, affrontare il presente e provare a immaginare il futuro.

A Guerra e Pace sarà dedicata anche la serata inaugurale di BookCity Milano, i cui ospiti d’onore saranno Edith Bruck e Claudio Magris che, per l’occasione, riceveranno il Sigillo della Città dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Militante dell’inutilità dell’odio, Edith Bruck ricorda quanto sia importante preservare e coltivare il seme della memoria per provare a far germogliare un futuro in cui tutti possano apprendere dagli errori del passato. Sono passati diversi anni da quando Claudio Magris ammoniva sul non indulgere “all’illusione di vivere senza guerra”, durante la Buchmesse del 2009; rilette oggi, nel momento in cui la guerra che “sta assumendo tanti volti, si insinua e si mimetizza nelle più diverse manifestazioni”, le sue parole acquisiscono un significato ancora più forte, dimostrandosi il triste e veritiero monito di uno dei più grandi intellettuali italiani. Seguirà la lettura ad alta voce di alcuni passi dell’Iliade, letti da Anna Bonaiuto e tradotti per l’occasione da Nicola Gardini, che ne presenterà la scelta. La serata sarà condotta da Giovanna Zucconi e si terrà mercoledì 13 novembre alle 20 al Teatro Dal Verme.

Tra gli eventi dedicati al focus tematico dell’anno si ricordano, tra gli altri, alla Fondazione Corriere della Sera, nella giornata di sabato 16 novembre: alle 11 Hitler e Mussolini, con Bruno Vespa; alle 14.30 Il grido della pace, con Andrea Riccardi; alle 21 Racconti di guerra. Ricordando Maria Grazia Cutuli, l’annuale omaggio alla giornalista scomparsa. Alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati, anche la tradizionale festa di La Lettura, intitolata La Lettura #potereallaparola, con Antigone Nuda, Gianmarco Bachi, Greg Goya, Maurizio Merluzzo, Stefano Nazzi, Silvia Romani e la partecipazione musicale del Duo Bucolico, conduce Alessia Rastelli; domenica 17 novembre alle 16.

Sul tema anche diversi incontri alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nella giornata di sabato 16 novembre: alle 14.30 L’involuzione della dittatura putiniana, con Alberto Masoero, Niccolò Pianciola e Anna Zafesova, a cura di Associazione Memorial Italia; alle 16.30 Bruxelles e la guerra ai margini d’Europa, con Massimo Congiu e Luca Jahier; e ancora domenica 17 novembre: alle 14.30 Jerusalem Suite, con Franco Battistini e Guido Olimpio; alle 16 La cospirazione del bene: speranza e resistenza nel Mediterraneo, con Luca Casarin e Gianfranco Bettin; alle 17.30 Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia, con Giampiero Massolo; alle 19.00 L’incertezza del presente, con Nathalie Tocci e Eugenio Cau. E anche in molte altre sedi sul territorio, tra cui: a Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento un dialogo tra Carlo Greppi e Benedetta Tobagi, tra Storie che non fanno la Storia e Le stragi sono tutte un mistero, domenica 17 novembre alle 17.30; e La Palestina e il diritto internazionale: la fine di un’epoca?, con Donatella Martini, Maurizio Donati, Francesca Albanese, Roberta Monticelli e Donatella Bisutti, sabato 16 novembre alle 18 al Teatro Franco Parenti.

Sul tema anche Pace è diventata una parola scomoda, un dialogo tra l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, con Milena Santerini, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, e Marco Tarquinio, giornalista e parlamentare europeo, venerdì 15 novembre alle 18.00 al Centro Culturale San Fedele. Proposte dalle case editrici cattoliche milanesi anche cinque conferenze per approfondire come, oggi, religioni e spiritualità possano mettersi al servizio della promozione della pace e della riconciliazione. Gli incontri si terranno domenica 17 novembre al Centro Culturale San Fedele.

A Guerra e Pace sarà dedicata anche l’edizione 2024 di Poetry and the City che, per l’occasione, s’intitolerà Poetry and the Peace e proporrà un focus su poesie di pace in tempo di guerra: i poeti Nicola Gardini, Vivian Lamarque e Vittorio Lingiardi leggeranno versi di poeti israeliani e palestinesi, russi e ucraini, domenica 17 novembre alle 10.30 nella sede della Fondazione Riccardo Catella . Interverranno anche Cecilia Strada, e alcuni allievi della Scuola della pace, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. Alle 11.30 Poetry and the Peace si sposterà nel parco di BAM - Biblioteca degli alberi e inviterà il pubblico a leggere alcune poesie di pace da tutto il mondo, con uno spazio dedicato ai bambini.

Protagonisti per eccellenza di BookCity Milano, saranno i libri a popolare la città di incontri e dialoghi, presentazioni con autori e autrici, dando spazio a forme e generi diversi: dal romanzo al fumetto, dalla saggistica alla narrativa young adult, dai gialli al romance, dalla poesia alle raccolte di racconti, dalla letteratura per l’infanzia al fantasy. Tra gli ospiti della tredicesima edizione si ricordano: la scrittrice Silvia Ballestra, domenica 17 novembre alle 12 in Triennale, Lab; l’autore francese Jean-Baptiste Andrea, vincitore del Premio Goncourt grazie al romanzo Vegliare su di lei sabato 16 novembre alle 17.30 al Piccolo Teatro Grassi, Chiostro Nina Vinchi; lo scrittore spagnolo vincitore del Premio Strega Europeo Fernando Aramburu in dialogo con la scrittrice best seller Stefania Auci, sabato 16 novembre alle 14.30 al Castello Sforzesco, in Sala Viscontea; lo scrittore Premio Campiello Marco Balzano, sabato 16 novembre alle 17.30 in Triennale Milano, sala Agorà; la scrittrice e giornalista Daria Bignardi, in dialogo con il fumettista Zerocalcare, domenica 17 novembre alle 16.00 all’Auditorium Stefano Cerri; il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, con Boris Battaglia, domenica 17 novembre alle 14 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, in Auditorium; Matteo Caccia, che racconta perché nelle storie degli altri c’è sempre qualcosa di interessante anche per noi, sabato 16 novembre alle 15.30 alla Società Umanitaria; lo scrittore, ex magistrato Gianrico Carofiglio, sabato 16 novembre alle 11 al Piccolo Teatro Grassi, in Sala Grande; lo scrittore rumeno Mircea Cărtărescu, in dialogo con il suo traduttore Bruno Mazzoni, sabato 16 novembre alle 18.30 al Castello Sforzesco, sala Weil Weiss; il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, giovedì 14 novembre alle 18 alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati; l’autore bestseller britannico Jonathan Coe, domenica 17 novembre alle 12.30 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Sala Polifunzionale; lo scrittore Mauro Corona sarà al Teatro Gerolamo, domenica 17 novembre alle 14.00; lo scrittore e giornalista Erri De Luca, sabato 16 novembre alle 10.30 al Castello Sforzesco, Sala Viscontea; il giornalista e analista Dario Fabbri, sabato 16 novembre alle 15 al Circolo Filologico Milanese, in Sala Liberty; l’autore e graphic designer Riccardo Falcinelli, domenica 17 novembre alle 18 in Triennale, Salone d’Onore; la scrittrice Chiara Gamberale, sabato 16 novembre alle 14.30 al Piccolo Teatro Grassi, in Sala Grande; lo scrittore Paolo Giordano con il suo podcast In viaggio non pregare, sabato 16 novembre alle 12 a Casa Emergency; il saggista e botanico Stefano Mancuso, domenica 17 novembre alle 18 all’Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; il poeta e scrittore Daniele Mencarelli, mercoledì 15 novembre alle 18.30 alla Libreria Feltrinelli di piazza Piemonte; la scrittrice Laura Imai Messina, domenica 17 novembre alle 12.30 alla Triennale, Salone d’Onore; l’autore e traduttore Paolo Nori, domenica 17 novembre alle 17 all’Auditorium Monterosa91; lo scrittore Premio Strega Walter Siti, in dialogo con il critico letterario Alberto Casadei, domenica 17 novembre alle 16.30 al Museo Poldi Pezzoli; il Premio Nobel per l’Economia Michael Spence, insieme all’economista Mario Monti, giovedì 14 novembre alle 18.30 alla Libreria Egea; il fumettista statunitense Craig Thompson, in dialogo con il giornalista Luca Sofri, domenica 17 novembre alle 19.00 al Castello Sforzesco in Sala Bertarelli; lo scrittore Hans Tuzzi, sabato 16 novembre alle 15.30 in Triennale, Lab; l’autore e reporter Pablo Trincia, sabato 16 novembre alle 19 al PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere; la scrittrice spagnola Clara Usòn, in dialogo con Ana Vázquez Barrado, con il coordinamento di Iaia Caputo, in collaborazione con Istituto Cervantes, giovedì 14 novembre alle 18 allo IULM in Sala dei 146. Marina Brambilla, rettrice dell’Università degli studi di Milano, dialoga con Michela Minesso e Mauro Moretti, mercoledì 13 novembre alle 10.30 alla Statale. Lo scrittore Andrea Vitali, sabato 16 novembre alle 16.00 in Triennale Milano, sala Agorà.

Protagonista della serata conclusiva di BookCity Milano 2024 sarà lo scrittore francese Daniel Pennac, autore eclettico, dalla penna versatile e dalla forma poliedrica, che accompagnerà il pubblico dietro le quinte della scrittura: come nasce un personaggio? Da dove viene l’ispirazione? Come si diventa uno scrittore? In dialogo con Stefano Bartezzaghi, domenica 17 novembre alle 20 al Teatro Franco Parenti.

