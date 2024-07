Da giovedì 26 a domenica 29 settembre tornano gli appuntamenti de La lettura intorno - BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale ideato da BookCity Milano insieme a Fondazione Cariplo.

Giunto alla sua sesta edizione, il progetto proporrà come di consueto un palinsesto che si rivolge a tutti i tipi di lettori, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche ai loro genitori: oltre 60 incontri, tra letture ad alta voce, presentazioni, laboratori, spettacoli teatrali e azioni partecipate, per un programma di incontri che raggiunge tutti i 9 Municipi di Milano. Prosegue inoltre la sinergia con altre manifestazioni cittadine, come la Milano Green Week, nel nome di un’idea di cultura diffusa che possa trovare eco nei molteplici appuntamenti.

In anteprima rispetto al weekend, il 22 settembre è previsto anche un incontro con Tracy Chevalier, in Italia per la presentazione del suo nuovo libro, La maestra del vetro (Neri Pozza). Non solo, tra gli ospiti della sesta edizione anche Lorenza Gentile, Francesco Muzzopappa, Micol Beltramini, Vincenzo Levizzani, Angelo Mozzillo, Gino Cervi, Beba Restelli, Martina Folena, Francesca Gargiulo, Gaia Missaglia, Luigi Ballerini, Roberta Berno, Ilaria Mancini, Paola Bongio, Mariangela Traficante, Isabella Riva, Francesco Morgando, Camilla Anselmi, Giuditta Campello.

Il programma completo sarà disponibile dal 10 settembre sul sito del progetto https://laletturaintorno.bookcitymilano.it/eventi/.

