Corso di scacchi

Scacchi che passione. Per gli appassionati del mondo di alfieri, torri e cavalli arriva una proposta dal Comune di Busto Garolfo. Si tratta di un corso di apprendimento delle tecniche per destreggiarsi con abilità sulla scacchiera. Il corso è aperto a ogni fascia d'età e sarà tenuto da Davide Volpi. Tutto è articolato in quattro lezioni che prenderanno inizio alle 15. Sabato 11 e 18 novembre alle 15 all'oratorio del Sacro Cuore avverrà l'introduzione all'universo scacchistico con la spiegazione delle regole del gioco. Sabato 25 novembre, invece, il corso si caratterizzerà per una simultanea con partecipazione libera e gratuita. Il clou si avrà sabato 2 dicembre con lo svolgimento del torneo Città di Busto Garolfo gestito dall'arbitro nazionale Claudio Aquari. In Italia esistono ben 357 circoli scacchistici dei quali 54 hanno sede in Lombardia.

