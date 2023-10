Gli appuntamenti saranno due. E mirano a mettere al centro dell'attenzione il tema del benessere inteso in senso lato, quindi anche nella propria sfera interiore. Si intitola "Officina del benessere, percorsi di salute e benessere" l'iniziativa promossa dal Comune di Villa Cortese a braccetto con la cooperativa sociale Albatros.

Gli appuntamenti saranno due. E mirano a mettere al centro dell'attenzione il tema del benessere inteso in senso lato, quindi anche nella propria sfera interiore. Si intitola "Officina del benessere, percorsi di salute e benessere" l'iniziativa promossa dal Comune di Villa Cortese a braccetto con la cooperativa sociale Albatros, già da lungo tempo impegnata sul territorio con una serie di servizi tra cui l'educativa di strada rivolta al dialogo con i giovani e al loro coinvolgimento in iniziative aggregative. Gli incontri in programma si terranno mercoledì 8 e 15 novembre a partire dalle 21 nella sala consiliare con un tema conduttore: mindfulness, dalla consapevolezza al benessere.

