I giovani e il Covid

Come i giovani abbiano vissuto e stiano vivendo tra coraggio e incertezza la pandemia sarà tema di approfondimento di un incontro in programma nella sala consiliare di Villa Cortese martedì 26 aprile alle 20.45.

All'emergenza Covid hanno pagato un prezzo particolarmente alto. La pandemia li ha infatti costretti a modificare radicalmente il loro stile di vita e a stare per lungo tempo lontano da scuola e amici. E li ha fatti piombare anche nell'incertezza per il futuro. Ma gli adolescenti hanno anche un altro volto, quello del coraggio di ricominciare per riprendere, sia pure a tappe, una vita color normalità.

Come i giovani abbiano vissuto e stiano vivendo tra coraggio e incertezza sarà tema di approfondimento di un incontro in programma nella sala consiliare di Villa Cortese martedì 26 aprile alle 20.45. L'incontro è riservato non soltanto ai giovani, ma anche a genitori ed educatori. A fornire spunti di riflessione sarà Paolo Grampa, psicologo dell'associazione 'Alice'.

