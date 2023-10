Volontari... con la Prociv

Dalle attrezzature che si usano durante le varie emergenze e gli interventi, passando ai mezzi e fino alle divise: una mattinata alla scoperta della Protezione Civile.

Dalle attrezzature che si usano durante le varie emergenze e gli interventi, passando ai mezzi e fino alle divise: una mattinata alla scoperta della Protezione Civile. O meglio, in questo caso, di due gruppi. Da una parte, infatti, quello di Magnago, dall’altra anche i colleghi di Castano, eccoli fianco a fianco proprio per incontrare i ragazzi delle scuole e più in generale la cittadinanza intera. “Nello specifico, i presenti hanno potuto vedere da vicino, ad esempio, le tende che servono per il ricovero persone, ancora le motopompe fondamentali durante gli allagamenti oppure le torri faro e le motoseghe - spiega Paolo Colombo, della Prociv magnaghese - E, in parallelo, poi, abbiamo mostrato pure i veicoli che utilizziamo per raggiungere i luoghi dove siamo chiamati ad intervenire”. Insomma, un’iniziativa davvero importante e un’ulteriore occasione per rapportarsi e confrontarsi con la cittadinanza. “Appuntamenti dal grande significato - conclude Marco Ghislandi, della Protezione Civile castanese - perché se ci mettono sempre più in contatto diretto con la gente, contemporaneamente servono a noi volontari per stare assieme, aggiornarci e creare legami forti ed essenziali in ottica presente e futura”.

"VOLONTARI SI DIVENTA" CON LA PROTEZIONE CIVILE



