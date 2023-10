'Blockchain e Nft nel mercato dell'arte'

Dopo la discussione trasmessa in diretta sui Social dalla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, ospiti dell’Europarlamentare Angelo Ciocca, membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, gli autori Alex Grassi, Federico Feggi e Riccardo Feggi terranno un incontro presso la Fondazione Fgs a Cassano Magnago per promuovere il loro lavoro editoriale.

Dopo la discussione trasmessa in diretta sui Social dalla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, ospiti dell’Europarlamentare Angelo Ciocca, membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, gli autori Alex Grassi, Federico Feggi e Riccardo Feggi terranno un incontro presso la Fondazione Fgs a Cassano Magnago per promuovere il loro lavoro editoriale.

Nella sede istituzionale europea sono state presentate le opportunità che queste nuove tecnologie offrono agli artisti, ma anche le problematiche che una iper regolamentazione del settore potrebbe creare al mercato, soprattutto alle realtà più piccole.

Questa rivoluzione digitale permette a chiunque di diffondere le proprie opere, rendendo di fatto il mercato dell’arte accessibile a tanti nuovi artisti e/o ai professionisti che decidessero di cimentarsi a cui si aggiungono i più svariati impieghi in settori completamente differenti come ad esempio l’agricoltura con il tracciamento dell’intera filiera dei prodotti agricoli, come forma di ulteriore tutela del made in Italy e del consumatore finale.

L’evento collaterale di domenica 22 ottobre concluderà la mostra, patrocinata dal Comune di Cassano Magnago, “se dalla lontananza…” del pittore Davide Frigerio che propone nei sui quadri il “Realismo Magico” attraverso lo stile figurativo utilizzando tra l’altro giornali e quotidiani originali d’epoca, partendo dal primo 900 fino agli anni 70, che rappresenta con una vena nostalgica un mondo che non c’è più ma che ha lasciato tracce ancora presenti e riconoscibili nella società.

Sarà un’occasione per confrontare l’arte tradizionale con le nuove forme potenzialmente dirompenti delle tecnologie digitali in quanto negli ultimi anni il mercato dell'arte è stato travolto, insieme a tanti altri settori, dalla nuova dimensione della tecnologia blockchain.

Il libro rappresenta un brevissimo vademecum delle nozioni essenziali da tenere a mente nel nuovo mondo dell'arte: dallo sguardo introduttivo al mercato dell'arte e alla distinzione tra bene culturale e opera d'arte, fino all'inquadramento tecnologico e alle implicazioni legali dei Non-Fungible Tokens (in particolare sotto il profilo finanziario e fiscale), passando per le criticità sottese - soprattutto in tema di riciclaggio - alle transazioni di criptovalute, ovvero lo strumento più utilizzato nel settore.

