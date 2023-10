Adorazione e Rosario per la pace

Martedì 17 ottobre, la Parrocchia di Vanzaghello promuoverà nella chiesa a San Rocco, alle 18, l'Adorazione Eucaristica e la recita del Rosario per la pace.

L'invito è arrivato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini: martedì 17 ottobre, giornata di digiuno e preghiera per la pace e riconciliazione. E in quell'occasione, allora, ecco che la Parrocchia di Vanzaghello promuoverà nella chiesa a San Rocco, alle 18, l'Adorazione Eucaristica e la recita del Rosario per la pace.

