Contrade... in campo!

Loa, Murné, Pinera e Vigna: quando si dice “Buona la prima”. Perché il primo ‘Torneo delle Contrade’ di calcio a 7, tra gli appuntamenti che hanno animato Vanzaghello in occasione della ‘Festa della Sport’, è stato un successo. Tutti in campo e sugli spalti del Centro Sportivo, infatti, per vivere le sfide a suon di gol, azioni e divertimento. E alla fine a vincere è stata Pinera, seguita da Murné, Loa e Vigna.

