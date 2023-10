Il Comune di Dairago, nell'ambito del Piano per il diritto allo studio, ha deciso di proporre agli studenti dei suoi plessi il progetto 'A scuola di sicurezza'.

La sicurezza si apprende sin dalla più tenera età. Ne è consapevole il Comune di Dairago che, nell'ambito del Piano per il diritto allo studio, ha deciso di proporre agli studenti dei suoi plessi il progetto 'A scuola di sicurezza'. L'iniziativa sarà portata avanti in collaborazione con la Polizia locale cittadina, i Carabinieri della stazione di Busto Garolfo, la Protezione civile dairaghese e i Vigili del fuoco. "Il progetto - spiega il Comune in una nota - intende promuovere la cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di studio e di vita affinchè questa diventi non solo un'attività educativa, ma anche preventiva , mirando inoltre ad avere una nuova visione dei ruoli dei vari dipartimenti e corpi preposti a vario titolo agli interventi di emergenza". E' quindi rilevante, sostiene l'amministrazione comunale, che i giovani abbiano già salda contezza dei servizi che si occupano della sicurezza e di quando si debbano rivolgere a essi. "Gli alunni - prosegue il Comune - saranno guidati a conoscere le forze che, a vario titolo, intervengono nella protezione quotidiana e, in caso di emergenza, la loro specificità e i loro interventi, e a conoscere i comportamenti corretti, da quelli da evitare nei vari ambienti e nelle varie circostanze a quelli corretti in casi di imprevisti ed emergenze". Ai ragazzi saranno date anche indicazioni per quanto concerne le modalità di intervento per il primo soccorso.

