Logistica sostenibile

Nella sfida ai cambiamenti climatici, ogni azienda deve sentirsi responsabile del proprio operato e del proprio impatto ambientale.

Nella sfida ai cambiamenti climatici, ogni azienda deve sentirsi responsabile del proprio operato e del proprio impatto ambientale. Chef Express, Coca-Cola, Goodman, Grifal, IKEA, Lucart, CPR, NolPal, P&G, Toyota e World Capital presentano le rispettive soluzioni, sperimentate e applicate, a favore di una green logistics effettiva: dagli imballi, ai trasporti; dal network distributivo, alle relazioni di filiera. Appuntamento mercoledì 18 ottobre 2023, alle 4.30, in aula Bussolati alla LIUC per l’incontro organizzato dal Green Transition Hub della LIUC - Università Cattaneo, in collaborazione con Columbus Logistics.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!