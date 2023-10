Arluno: 135 mila euro per il cimitero

Dopo il cimitero di Mantegazza, è il turno di quello del capoluogo. Ancora una volta l'amministrazione comunale di Arluno mette mano alla riqualificazione del luogo dell'ultimo riposo dei suoi concittadini. L'attenzione si concentrerà questa volta sul cimitero di viale papa Giovanni XXIII. Il primo lotto di lavori consisteva nella realizzazione di nuovi ossari e colombari. Adesso entrerà in campo il secondo con la realizzazione di quattro nuovi innesti. Il primo consisterà nella creazione di un giardino delle Rimembranze, il secondo nella costruzione di servizi igienici con spogliatoio annesso riservata esclusivamente al personale. Quest'ultima innovazione consentirà, come spiega il comune nella delibera di adozione dei lavori, di "destinare conseguentemente al pubblico entrambi i bagni già esistenti e posti nella porzione centrale del lato sud del camposanto". La terza novità attiene all'allacciamento alla fognatura comunale "di tutti i servizi igienici esistenti e futuri". Completa il novero degli interventi un nuovo campo di tumulazione. L'importo dei lavori ammonta a 135 mila Euro.

