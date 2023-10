Monumento al pilota Partridge

Sabato 7 ottobre l'inaugurazione ufficiale del monumento a memoria del giovane pilota americano Harry Partridge, che perse la vita la sera del 14 settembre 1944 quando il suo aereo venne abbattuto nelle campagne tra Boffalora e Bernate Ticino. Dopo molti anni, grazie alle ricerche del Rotary Club di Magenta e dei tanti appassionati, la storia torna a vivere e con essa la memoria di Harry e del suo sacrificio in nome della patria. Proprio il Rotary di Magenta, alla presenza del Presidente Andrea Ranzini, il tenente degli Alpini Luca Parazzini, del Maggiore Carlo Garavaglia e del Sindaco Mariapia Colombo, hanno scoperto sabato mattina il cippo e l'elica disegnati da Marco Varisco e Pietro Bonfiglio, ad onore di uno dei tanti giovani eroi che hanno donato la vita per la patria.

