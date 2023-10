Inaugurata la Big Bench nel Parco del Ticino

Domenica 24 settembre, complice il cielo azzurro e una splendida giornata di sole, l’inaugurazione della Big Bench ha visto la partecipazione di oltre 400 persone arrivate da ogni parte d’Italia...e d’Europa!

Domenica 24 settembre, complice il cielo azzurro e una splendida giornata di sole, l’inaugurazione della Big Bench ha visto la partecipazione di oltre 400 persone arrivate da ogni parte d’Italia...e d’Europa! Ritrovo alle 14.30 davanti alla Chiesa di San Giorgio Martire e partenza del lungo corteo scortato dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile, ad aprire il sindaco Mariapia Colombo accompagnata da numerosi amministratori locali e da diverse autorità. “La presenza di tutti voi – apre l’inaugurazione il primo cittadino – è preziosa. La panchina gigante rientra in un progetto internazionale e questa è la 324esima. La prima installata sul territorio della città metropolitana. Tra tutti coloro che si sono spesi per rendere possibile questo progetto, vorrei ringraziare il promotore dell’iniziativa il Centro Didattico Milanta”. La parola passa poi al Presidente del Parco del Ticino – Cristina Chiappa: “...la big bench si inserisce in una delle zone più belle del parco e diventa elemento di promozione del territorio. Il tutto a dimostrare quanta bellezza ci circonda”. Un commento anche dal Senatore della Repubblica ed ex Ministro Massimo Garavaglia: “Sapere che oltre ai milnaesi verranno nel nostro parco da tutta europa è una cosa importante. Complimenti a chi ha proposto l’iniziativa e all’Amminnistrazione per aver accolto la proposta”. Marcello Mazzoleni - Presidente dell’Associazione Milanta e promotore dell’iniziativa, non trattiene l’emozione nel raccontare come è nata l’idea: “...è un po' una follia che ci è venuta. Più di un anno di grande lavoro. È un esempio di come facendo rete nel nostro territorio tra settore pubblico, settore privato e terzo settore si riescano a regalare delle opportunità per vivere il territorio”. Chiude l’intervento Paolo Maria Rossin dell’azienda Indutex, che ha finanziato in toto il progetto: “Quando Marcello mi ha proposto il progetto della panchina gigante a Bernate Ticino, paese in cui mio padre ha vissuto gli ultimi 20 anni, ho accettato finanziando l’intero progetto. Da imprenditore del territorio è bello quando si può restituire qualcosa al territorio”.

