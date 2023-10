Tappa a Legnano per il book tour di Susanna Mattiangeli

L’ambasciatrice italiana della letteratura per l’infanzia terrà due incontri, al Leone da Perego con le scuole primarie e nella biblioteca Marinoni dedicato a docenti, educatori e genitori

Legnano è fra le tappe del Children’s Laureate Book Tour che Susanna Mattiangeli, ambasciatrice italiana della letteratura per l’infanzia, ha cominciato il 7 settembre lungo lo Stivale per diffondere la letteratura per bambini e ragazzi e l’editoria di settore incontrando insegnanti, educatori, alunni e studenti. Il tour è promosso da ALIR - Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi e dal CEPELL, Centro per il libro e la lettura.

Due sono gli incontri in città, organizzati dalla biblioteca civica “Augusto Marinoni” e da Ambarabà, libreria legnanese indipendente specializzata in letteratura per l’infanzia. Venerdì 6 ottobre alle 14.30 a Palazzo Leone da Perego, Susanna Mattiangeli incontrerà gli studenti delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Legnano, mentre sabato 7 ottobre alle 10 nella biblioteca di via Cavour, Susanna Mattiangeli offre un’occasione di scambio e riflessione intorno al tema alla letteratura per l’infanzia “Educare alla lettura: le storie alternative”

Durante l'incontro di approfondimento, condotto dall'autrice, interverranno Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva e Fortuna Nappi, presidente ALIR - Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi. L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della lettura in cui la biblioteca civica “Augusto Marinoni” è impegnata con le nuove generazioni su progetti specifici: Nati per leggere, che interessa mamme e bambini nella fascia 0-5 anni; le visite didattiche in biblioteca, le attività ludiche, di animazione e gli spettacoli con gli alunni delle scuole primarie (fascia 6–10 anni); lo Zero festival per gli studenti delle secondarie di primo grado e i primi anni delle superiori. Attività, queste, che hanno contribuito a far conoscere la “Marinoni” e ad avvicinare molti giovani lettori incrementando il numero di utenti per queste fasce d’età che, a fine 2022, vedevano 232 tesserati nella fascia 0-5 anni, 428 nella fascia 6-10 anni e 338 in quella tra gli 11 e i 15 anni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!