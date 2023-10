'Sound Tracks Festival' fa tappa a Busto

Musica per dire no alla violenza sulle donne. È in programma sabato 26 novembre, nell’auditorium Don Besana di Busto Garolfo (via Manzoni, 50), 'Note rosse su pagine bianche', concerto benefico a favore del centro antiviolenza territoriale E.Va odv.

Ci sarà spazio per i nostalgici, per i cultori del disco più raro, per chi vive a pane e curiosità con i riflettori accesi sui tempi andati. Domenica 20 novembre alle 10 la ex sala consiliare di via Magenta di Busto Garolfo spalanca la porta alla mostra mercato del vinile.