A Busto Garolfo il concerto di Natale raddoppia. Sabato 17 (alle 21) e domenica 18 dicembre (alle 17), l’auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ospita il tradizionale appuntamento musicale della banda Santa Cecilia; un momento che per l’istituto di credito, nato 125 anni fa proprio a Busto Garolfo, ha un valore fondamentale: "Riaffermare l’importanza del legame e del sostegno al nostro territorio di riferimento", dice il presidente della Bcc dell’Altomilanese e del Varesotto, Roberto Scazzosi. Nella serata di sabato infatti, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate consegnerà le beneficenze alle realtà bustesi che si sono distinte in ambito sociale, sportivo, culturale ed educativo rappresentando un valore aggiunto per l’intera comunità. "È un momento particolarmente sentito che storicamente facciamo coincidere con il Natale", prosegue Scazzosi. "Dare valore a chi dà valore è il principio dello spirito mutualistico che guida la nostra banca fin dalle sue origini. E questo ha ancora più significato in un momento storico come l’attuale di crescente incertezza e di preoccupazione generale. Vi è la necessità di orientare le scelte strategiche locali nella direzione di un ritorno alle radici della cooperazione, investendo su progetti concreti di aiuto e sostenendo quanti operano all’interno del nostro tessuto sociale e culturale interpretando bisogni e richieste dalle comunità". Il doppio concerto di Natale, che è organizzato in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il Circolo Culturale e Ricreativo della banca e Bcc Insieme Mutua, vedrà protagonista il corpo musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo diretto dal maestro Fulvio Clementi. La formazione bandistica nei due momenti proporrà un repertorio di grande respiro, presentando brani classici e moderni; non mancheranno le più classiche arie di Natale per un sincero scambio di auguri. Il concerto di domenica 18 dicembre sarà aperto dagli allievi del corpo musicale diretti dal maestro Fabio Beltramini. L’ingresso all’auditorium Don Besana (via Manzoni, 50) per assistere ai concerti è libero con prenotazione obbligatoria del posto. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi alla sede del corpo musicale Santa Cecilia in via Mazzini 27, oppure contattare il numero 339/5918579.

