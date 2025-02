Tofanelli arriva a Busto Garolfo

Grande evento di musica: il celebre trombettista Andrea Tofanelli terrà un concerto il 23 febbraio, preceduto da un MasterClass di tromba jazz e classica il 22 e 23.

Busto Garolfo si prepara a vivere un grande evento musicale con il concerto "Tribute to Maynard Ferguson", in programma il 23 febbraio 2025 alle ore 17:00 all’Auditorium BCC - Sala Don Besana, in via Manzoni, 50. Sul palco il celebre trombettista Andrea Tofanelli, accompagnato dalla Simply Bop Big Band, protagonista di un tributo a uno dei giganti del jazz. La direzione artistica è affidata a Mauro Brunini, mentre Enrico Del Prato dirigerà l’esecuzione.

"Siamo davvero entusiasti di ospitare un artista come Andrea Tofanelli e di poter dedicare un omaggio a Maynard Ferguson, un’icona della tromba jazz", ha dichiarato Angelo Zanzottera presidente della Pro Loco di Busto Garolfo, anima dell’evento. "L’energia e la passione di questa musica meritano di essere condivise con un pubblico sempre più ampio. Lo scorso anno, durante il TromBusto, abbiamo visto una risposta incredibile da parte del pubblico, con appassionati giunti da tutta Italia e persino dall’estero. Questa volta puntiamo ancora più in alto, e siamo certi che l’entusiasmo sarà alle stelle".

La due giorni sarà ospitata nella sala don Besana, all’interno della sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che è main sponsor della TromBusto. "Abbiamo visto con i nostri occhi l’impatto positivo che eventi come questi possono avere: non solo portano spettacolo e cultura, ma creano anche un indotto economico per la città, coinvolgendo ristoranti, bar e strutture ricettive. È un circolo virtuoso che vogliamo ripetere", ha spiegato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Il concerto dello scorso anno ha richiamato un numero altissimo di persone, la piazza antistante la banca era stracolma, facendo conoscere il nostro centro anche al di fuori della Lombardia”

Il concerto si inserisce all’interno del progetto TromBusto, un’iniziativa diventata un punto di riferimento per musicisti e appassionati in pochissimo tempo. "Tutto è partito da un’idea, un esperimento per vedere se la nostra passione per la tromba poteva trovare un pubblico, e la risposta è stata sorprendente. Oggi il nome di Busto Garolfo è associato a un evento che sta diventando sempre più importante nel panorama musicale", ha aggiunto Zanzottera. "Ci siamo trovati di fronte a un vero movimento di musicisti che vogliono ritrovarsi, condividere e suonare insieme. Il successo del TromBusto ci ha spinto a organizzare altri eventi con artisti di livello internazionale".

Oltre al concerto, il 22 e il 23 febbraio sarà possibile partecipare a una prestigiosa masterclass di tromba jazz e classica con Andrea Tofanelli, che metterà a disposizione la sua esperienza per studenti e professionisti. "Non capita tutti i giorni di poter studiare con un musicista di questo livello. Tofanelli è un punto di riferimento assoluto per chiunque suoni la tromba. Viene chiamato in tutto il mondo per insegnare e suonare, e poterlo avere qui a Busto Garolfo è un’opportunità straordinaria", ha sottolineato un musicista locale. "Abbiamo già ricevuto richieste di iscrizione da tutta Italia e persino da alcuni musicisti stranieri. Questo dimostra che la masterclass non è solo un momento di formazione, ma anche un’occasione di incontro tra artisti e appassionati".

La zona dell’AltoMilanese è molto nota al mondo dei trombettisti perché ospita il laboratorio artigianale di Angelo Pinciroli, famoso costruttore di trombe e figlio di Ezio Pinciroli, a cui è stato dedicato il primo memorial organizzato nel centro dopo la sua scomparsa, come tributo al lavoro svolto nella Pro Loco locale.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Busto Garolfo con Simply Bop Big Band e Bfonic Academy, con il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, che conferma il proprio impegno nella promozione culturale del territorio.

Il patrocinio del Comune di Busto Garolfo e il contributo della Regione Lombardia aggiungono ulteriore prestigio all’iniziativa. Sponsor della due giorni sono Gap, DrummBass e Cometec srl.

Per informazioni e iscrizioni alla masterclass e partecipazione al concerto, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo email segreteria [at] bfonic-agency [dot] com o al numero +39 327 7156492. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito simplybopbigband.com.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!