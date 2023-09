Parchi recintati e chiusi dalle 23 alle 6 del mattino successivo? Se ne può parlare. Civica Arluno lancia il sasso nello stagno promuovendo un sondaggio tra i cittadini per capire se siano favorevoli alla soluzione prospettata con l'intento di garantire una maggiore sicurezza e migliore fruibilità dei polmoni verdi cittadini.

Parchi recintati e chiusi dalle 23 alle 6 del mattino successivo? Se ne può parlare. Civica Arluno lancia il sasso nello stagno promuovendo un sondaggio tra i cittadini per capire se siano favorevoli alla soluzione prospettata con l'intento di garantire una maggiore sicurezza e migliore fruibilità dei polmoni verdi cittadini. "E' - dichiara sui social Rodolfo Lais che si è già candidato a sindaco del paese per la tornata elettorale prevista per il 2024 - un sondaggio per la nostra nuova Arluno e per un maggiore controllo e sicurezza". Dalle prime risposte sembrano essersi già create valutazioni contrastanti tra coloro che sostengono l'inefficacia di un tale provvedimento o la sua inopportunità perchè limita la fruizione dei polmoni verdi e chi afferma esservi altre priorità per il paese.

