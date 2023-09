Visita guidata a Novara

L'Assessorato alla Cultura di Turbigo e la Pro Loco organizzano un tour alla scoperta di Novara. Appuntamento il prossimo 8 ottobre.

Novara è una città di arte e di cultura. Di antiche origini e situata in posizione strategica, la città ha un centro storico compatto che si visita facilmente a piedi. Ad ogni passo si trovano testimonianze storiche e artistiche di epoche diverse. Passeggiando per le vie della città si possono visitare le due chiese principali, entrare nel cortile del broletto e nel chiostro della canonica, ammirare le facciate di palazzi e case, la cui decorazione è in terracotta o in stucco e rimanere incantati dall’eleganza e l’imponenza della cupola progettata dal famoso architetto italiano Alessandro Antonelli: è la costruzione in mattoni più alta al mondo, un capolavoro dell’ingegneria italiana. E proprio a Novara, ecco che l'Assessorato alla Cultura di Turbigo, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato per il prossimo 8 ottobre una visita guidata. Il tour, allora, partirà con la scoperta di piazza Cavour per poi proseguire verso la Chiesa di San Gaudenzio, Palazzo Bellini, la Barriera Albertina, piazza Martiri, il Castello di Novara e il Broletto. E al termine ci sarà del tempo libero per degustare il tipico biscottino di Novara. Iscrizion e con il versamento della quota presso la stessa Pro Loco, cartoleria Sartorelli, libreria e cartoleria 'Carta e Penna' e 'Linea legno colore'

