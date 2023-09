Parco inclusivo: taglio del nastro

Taglio del nastro per il nuovo parco parco inclusivo di via Plati a Turbigo. L'inaugurazione è in programma il 28 settembre alle 10.30.

Taglio del nastro per il nuovo parco parco inclusivo di via Plati a Turbigo. L'inaugurazione è in programma il 28 settembre alle 10.30. Certamente un importante e fondamentale luogo che vuole essere un punto di riferimento e appunto uno spazio di ritrovo, gioco e condivisione per ogni bambino. “Il progetto - come ha spiegato l’Amministrazione comunale - è stato finanziato in buona parte con fondi di Regione Lombardia e ha avuto lo scopo di eliminare dal parco tutte le barriere architettoniche e rinnovarlo con giochi accessibili a tutti i bimbi. Un momento di grande rilievo per il nostro paese e per la comunità intera”.

