Domenica 14 aprile ci sarà la 31^ edizione del 'Compleanno della Terra', manifestazione di impegno, lavoro e festa per qualificare il Parco dei Ronchi.

Domenica 14 aprile ci sarà la 31^ edizione del 'Compleanno della Terra', manifestazione di impegno, lavoro e festa per qualificare il Parco dei Ronchi (in cui rientra anche il Parco ex Ila) a Legnano. Dalle 9 alle 12, allora, pulizia e manutenzione del Bosco dei Ronchi e aree limitrofe. Quindi dalle 12.30 alle 15, pranzo dei volontari, presso la baita degli Alpini; mentre dalle 15 alle 18, sarà la volta di gonfiabili, truccabimbi e spettacolo di magia e bolle di sapone. E alle 16 visita guidata dal Bosco dei Ronchi al Parco ex Ila. Ma già sabato 13 aprile alle 21, ecco il primo appuntamento, con l'osservazione della luna (Parco ex Ila, via Colli S.Erasmo).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!