La patronale nella commemorazione dell'attentato

Era sabato 31 luglio 1948. Quel giorno è rimasto saldamente e tragicamente nella memoria dei cittadini di Bareggio. Fu infatti quello dell'attentato alla Madonna Pellegrina. Alcuni balordi si avvicinarono alla processione passando per i campi di grano e finirono per gettare una bomba addosso alla statua staccandole metà del braccio. Un episodio che ha segnato profondamente la comunità bareggese. E la 75a edizione della Festa patronale, settantacinque proprio come gli anni trascorsi da quell'attentato, sarà un'occasione per ricordare quanto accaduto e avviare una riflessione nel segno della pace. L'avvio della Festa avverrà giovedì 14 settembre alle 21 con la festa del Santo Rosario e l'apertura di una mostra dedicata appunto all'anniversario dell'attentato. Venerdì 15 settembre alle 21 la chiesa parrocchiale spalancherà le porte a un concerto sul tema "Storia di un attentato, letture in musica di un avvanimento". Si tratta di una serata di riflessione che sarà condotta dal giornalista Andrea Gianelli e con il pianoforte di Mattia Rossetti. Sabato 16 settembre alle 18.30 la comunità si stringerà intorno a don Eugenio Dalla Libera prossimo al festeggiamento del cinquantesimo di sacerdozio. Seguirà una cena di condivisione. Domenica 17, dopo la Santa Messa Solenne in chiesa parrocchiale delle 11.15, ecco una serie di giochi all'oratorio e la processione che partirà alle 20.45. Lunedì 18 la Festa si concluderà con la celebrazione di una Santa Messa in suffragio dei defunti del paese alle 10.30. Presieduta da don Riccardo Bombelli, la funzione sarà poi dedicata in particolare a padre Pedro Ceriani.

