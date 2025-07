Nuova tettoia alla 'Munari'

Estate, tempo di relax ma, per un Comune, anche di lavori pubblici. Il comune di Bareggio ha deciso di mettere mano alla scuola d'infanzia Munari di via Pertini con la creazione di una tettoia nuova di zecca.

Estate, tempo di relax ma, per un Comune, anche di lavori pubblici. Il comune di Bareggio ha deciso di mettere mano alla scuola d'infanzia Munari di via Pertini con la creazione di una tettoia nuova di zecca. Come spiega in una nota la prima cittadina Linda Colombo, "Dopo avere demolito la vecchia pensilina in stato di avanzato degrado, l'impresa sta installando quella nuova , la conclusione dell'intervento è prevista prima dell'inizio dell'anno scolastico".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!