Area verde di via Madonna Pellegrina: nuova vita

Nuova vita per l'area verde di via Madonna Pellegrina. Lo spazio è attualmente sprovvisto di recinzione e necessita quindi di un intervento di riqualificazione.

Nuova vita per l'area verde di via Madonna Pellegrina. Lo spazio è attualmente sprovvisto di recinzione e necessita quindi di un intervento di riqualificazione. L'Amministrazione comunale di Bareggio ha così deciso di mettere in campo una serie di interventi "al fine - si legge nella delibera - di valorizzare lo spazio pubblico per incentivare l'aggregazione giovanile anche con l'utilizzo dell'area a fini sportivi e sociali". Da qui il mandato al settore lavori pubblici e ambiente di mettere in pista un progetto in grado di assecondare tutti questi obiettivi perchè l'area "possa essere valorizzata come luogo aggregativo sociale e sportivo per la pratica della mountain bike con la ricollocazione dei giochi presenti in area più idonea alla fruizione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!