Un cimitero più accessibile senza barriere architettoniche

Via le barriere architettoniche e spazio a nuovi percorsi pedonali. Per il cimitero di Mantegazza dove sono tumulati i defunti sia di Vanzago che di Arluno è tempo di ristrutturazione nel segno della funzionalità e del decoro dell'ambiente. "La struttura cimiteriale di Mantegazza – ricorda la delibera assunta dalla giunta del sindaco Moreno Agolli – è nata nel 1954 come consorzio tra il comune di Vanzago e il comune di Arluno per servire le necessità delle limitrofe frazioni di Mantegazza e Rogorotto". Le due frazioni – ricorda ancora la delibera – pur appartenendo a municipalità diverse, sono legate da un forte rapporto che le rende praticamente una comunità unica. Per questo sarà stipulato tra le due realtà un accordo di gestione operativa "per l'abbattimento delle barriere architettoniche della pavimentazione del cimitero". Al loro posto sarà introdotta una pavimentazione tale da "favorire l'accesso degli utenti e il loro avvicinamento alle sepolture".

