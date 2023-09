Regata Storica al fotofinish

Trentottesima edizione al fotofinish per la Regata Storica di Bernate Ticino. Otto gli equipaggi che si sono dati battaglia nelle acque del Naviglio Grande domenica 10 settembre 2023, a conclusione della tradizionale 'Nosta Festa'.

Trentottesima edizione al fotofinish per la Regata Storica di Bernate Ticino. Otto gli equipaggi che si sono dati battaglia nelle acque del Naviglio Grande domenica 10 settembre 2023, a conclusione della tradizionale 'Nosta Festa'. Una discesa combattuta fin dalla prima remata che ha visto l'equipaggio formato da Zarinelli Massimo e Porta Stefano, arrivati sul gradino più alto del podio, contendersi la pole position con Berra Luigi e Garavaglia Gianmaria. Terzo posto per i giovani Gualdoni Matteo e Fornari Edoardo che hanno dato del filo da torcere ai campioni dello scorso anno Baroli Walter e Berra Paolo, superati e staccati sul rettilineo finale.

Quinta posizione per Falcone Valentino e Colombo Matteo seguiti dai fratelli Crespi, Matteo e Marco, e dall'equipaggio di Faccendini Marco e Zarinelli Diego. Chiude la fila la coppia di fratelli formata da Anna e Andrea Calcaterra.

Un'edizione tanto attesa quanto combattuta. Sul palco il sindaco Mariapia Colombo non manca di ringraziare l'Associazione Vogatori con il suo presidente Gianluigi Cogliati e tutti coloro coinvolti nella buona riuscita della festa popolare.

