I 'volti' dei commercianti

Mettere in mostra il valore aggiunto del ‘capitale umano’ dell’imprenditoria inverunese. Ogni commerciante infatti, come ricorda il titolo della mostra che si terrà domenica 10 settembre nel Cortile del Torchio di Inveruno, è soprattutto ‘un volto’ che poi si manifesta dietro la sua ‘vetrina’. ‘Volti dietro le vetrine’ è un’esposizione fotografica nata dalla collaborazione dell’associazione dei commercianti ‘Inveruno in Vetrina’ e Loreno Molaschi, storico fotografo inverunese. Un’idea nata da lontano che finalmente si realizza, come spiega Lorenzo Garavaglia, presidente dell’associazione dei commercianti e cotitolare del Panificio Fulvio Garavaglia. “L’idea nacque prima del Covid, ma solo quest’anno abbiamo deciso di metterla in campo. Esporremo oltre cinquanta fotografie, riprodotte su un supporto di tela 50x70, e ciascuna raffigurerà il lavoro di un’attività inverunese: abbiamo deciso di ritrarre i soggetti, i commercianti, durante e sul loro luogo di lavoro. La foto dedicata al nostro panificio ritrarrà mio padre Fulvio proprio mentre impasta”. “La partecipazione è stata molto buona: sul territorio di Inveruno ci sono circa 110 attività, esporremo quasi 55 foto: praticamente un commerciante su due ha aderito al progetto. In tanti hanno deciso di partecipare anche perché conoscono bene la professionalità e l’esperienza di Loreno: un altro fotografo non avrebbe raccolto il medesimo successo. Per ciascun’attività ha organizzato un appuntamento dedicato durante il quale ha scattato le fotografie che saranno esposte, e ci sono voluti quasi cinque mesi di lavoro: tutti noi commercianti dobbiamo ringraziarlo per il grande lavoro che ci ha dedicato”. La mostra sarà inaugurata alle 17 di domenica al Cortile del Torchio. L’ingresso sarà libero, e sarà possibile consumare un aperitivo al costo di 8€. .

