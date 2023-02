'Bramasole': location per sposi

Una sede in continuo divenire, che si sta ampliando per accogliere e poter gestire in un ambiente caratteristico e unico i propri clienti. La ‘Tenuta Bramasole’ di Inveruno.

Una sede in continuo divenire, che si sta ampliando per accogliere e poter gestire in un ambiente caratteristico e unico i propri clienti. La ‘Tenuta Bramasole’ di Inveruno continua a ricevere gratificazioni, a distanza di due anni dall’apertura. È infatti notizia di questi giorni il riconoscimento con le cinque stelle per il 2023 da ‘matrimoni.com’ come miglior location per accogliere le coppie di sposi e i loro ospiti in tutto il territorio. “Lo scorso anno abbiamo ospitato ben 40 matrimoni - ci commenta il titolare Stefano Carbone - per quest’anno invece ne abbiamo già in programma il doppio, anche per questo motivo stiamo ampliando una nuova area che potrà accogliere in una location suggestiva sposi e ospiti”. Il riconoscimento ottenuto è ancora più importante perchè arriva dalle recensioni dei cittadini e non da ‘giurie’ di parte. La ‘Tenuta Bramasole’, con i suoi spazi di fattoria didattica, è tornata pienamente operativa anche per i pranzi di lavoro (tranne il mercoledì).

