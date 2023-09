Festa, condivisione, motori, musica e solidarietà... E’ l’ottava edizione di 'Flaz Days – Bikers Beer', in programma l’8 e il 9 settembre in tensostruttura a Castano.

Festa, condivisione, motori, musica e solidarietà... E’ l’ottava edizione di 'Flaz Days – Bikers Beer', in programma l’8 e il 9 settembre in tensostruttura a Castano. Per tutti i due giorni cucina e servizio bar, mentre sul palco ecco che si esibiranno: venerdì 'American College' (californian punk tribute), sabato 'Rock School' (la storia del rock dal 1955 ad oggi). Il ricavato della manifestazione, infine, verrà devoluto interamente ad AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

